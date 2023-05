Larissa Manoela grava filme em Curitiba e movimenta economia criativa

Da Redação

Dos 320 pessoas que trabalham nos bastidores, 90% são de Curitiba

O filme "Traição entre Amigas", estrelado pela atriz Larissa Manoela, tem movimentado diversos setores da economia criativa de Curitiba, capital do Paraná, especialmente do audiovisual. O longa-metragem é dirigido pelo carioca Bruno Barreto e começou a ser filmado neste mês.

O filme conta com locações em vários espaços da cidade, como Memorial Paranista, Rua São Francisco, Parque Barigui e os teatros Guaíra e José Maria Santos. A obra cinematográfica é uma das três grandes produções filmadas neste ano em Curitiba.

O longa é uma adaptação do livro de mesmo nome de Thalita Rebouças e tem no elenco as atrizes Nathalia Garcia, que assim como Larissa também é paranaense, e a paulista Giovanna Rispoli. Para além das estrelas, a produção envolve nos bastidores o trabalho de 320 pessoas e 90% são profissionais da cidade

Nas redes sociais, Larissa Manoela vem postando diversos cliques pela cidade. No último sábado (13), a atriz postou um vídeo "turistando" pela capital paranaense, especificamente no Parque Tanguá. "Dentre tantos momentos…o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando o sonhos infinitos, exatamente aqui e agora!", escreveu na legenda.

Veja o post:





Traição entre Amigas

O longa acompanha as amigas Luiza (Giovanna Rispoli) e Penélope (Larissa Manoela). Elas acabam brigando quando Penélope beija o namorado de Luiza depois de uma festa. O longa é uma adaptação do livro de mesmo nome de Thalita Rebouças. O filme deve chegar às salas de cinema do país no ano que vem.

