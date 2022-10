Larissa Manoela faz tatuagem em homenagem ao namorado; veja

Da Redação

O ator também fez uma tatuagem em homenagem a amada

Nos últimos dias, os fãs de Larissa Manoela perceberam uma nova tatuagem na jovem. Um seguidor mencionou o desenho que a atriz exibiu no quadril, com a imagem de um peixe. Super atentos, os internautas já relacionaram o peixinho com o apelido pelo qual ela chama carinhosamente o namorado, André Luiz Frambach.

"Se a @larimanoela tatuou um peixinho, o @AndreLFrambach precisa tatuar um sorvete também", brincou um fã, fazendo referência a como o ator chama Larissa.

O assunto ganhou grande repercussão nas redes e, após isso, próprio ator postou uma foto, sem responder ao internauta em questão, mas esclarecendo a dúvida: "Pergunta respondida?", disse, bem-humorado, mostrando a tatuagem com a imagem de um sorvete.

fonte: Reprodução/Redes Sociais

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram oficialmente o relacionamento em julho deste ano, depois de surgirem em clima de romance nas redes sociais.





Fonte: Revista Quem.

