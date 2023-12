Larissa Manoela 'entra' sozinha em casamento com Frambach

Larissa Manoela, entrou sozinha em seu casamento com André Luiz Frambach. A atriz entrou sozinha na cerimônia. Dispensando a tradição da noiva entrar com o pai no dia do casamento, a famosa seguiu até o noivo sem ninguém.

O casal celebrou a união no último domingo. Os dois postaram alguns momentos do evento nas redes sociais.

Larissa e André compartilharam fotos e vídeos com os fãs. "Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", escreveram na legenda.

O vestido de noiva foi feito no sigilo em 30 dias. O estilista que fez seu vestido de debutante, Lucas Anderi, foi o responsável pela peça. A Splash, ele revelou que o modelo foi desenvolvido a quatro mãos e, no total, foram feitas três provas.

O noivo usou uma gravata estampada com a animação "Enrolados". Na trama, Rapunzel vive isolada em uma torre e tem um relacionamento conturbado com a "mãe" — que a roubou quando era um bebê para benefícios próprios de rejuvenescimento. Após um ladrão invadir sua casa, a jovem conhece o mundo e descobre que ela é a princesa perdida do reino.

Os pais da atriz não compareceram à cerimônia. A artista rompeu com os pais após conflitos sobre a gestão de sua carreira e de seu dinheiro.

