Larissa Manoela e João Guilherme surgem juntos em nova foto; confira

Na última sexta-feira (22), o ex-casal Larissa Manoela e João Guilherme surpreenderam seus fãs ao aparecerem juntos anos após seu término. Os dois recentemente começaram a trabalhar juntos novamente nas filmagens da terceira temporada da série De Volta Aos 15, da Netflix.

Nos stories de seu colega de elenco Faiska Alves, os dois surgiram lado a lado nos bastidores da produção. A atriz Maisa Silva, que é super amiga dos dois há anos, também estava na foto. Ao longo da última semana, os dois já haviam mostrado que estavam empenhados nos novos papéis, mas até então não haviam aparecido juntos.

Vale lembrar que os dois namoraram por um ano e dois meses entre 2015 e 2016. O filho do cantor Leonardo e a atriz se conheceram nas filmagens da novela Cúmplices de Um Resgate, do SBT, da qual os dois participaram.

🚨FAMOSOS: O ex-casal João Guilherme e Larissa Manoela em nova foto ao lado de Maisa e Faiska. pic.twitter.com/bpZFp5gI7v — CHOQUEI (@choquei) September 23, 2023

Hoje, Larissa Manoela está noiva do ator André Luiz Frambach, com quem ela namora desde 2022. Já João Guilherme está solteiro e seu último relacionamento sério público foi com a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, entre 2018 e 2021.

Fonte: Revista Caras.

