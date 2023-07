Larissa Manoela desabafa sobre a mãe: "Tenho uma nova família"

A atriz Larissa Manoela se pronunciou com sinceridade ao ser questionada sobre a relação com a família. Recentemente, ela rompeu relações com a mãe, Silvana Taques, o que deixou os fãs preocupados. No passado, as duas eram inseparáveis.

Em uma entrevista que será exibida pelo Fofocalizando nesta quinta-feira, 6, ela foi questionada sobre a relação com a família. De maneira sincera e transparente, a atriz esclareceu que agora tem "uma nova família".

“Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, afirmou durante a entrevista para o repórter Fofoquito.

Na conversa, ela também foi questionada se vai se casar com o noivo, André Luiz Frambach. "Estamos curtindo nosso noivado", respondeu ela dizendo que pretende sim subir ao altar, mas sem pressa.

Larissa Manoela também se pronunciou sobre sua saída da Globo, mas minimizou a decisão. "As portas estão sempre abertas. Os ciclos sempre preenchem o nosso coração. Eu acabo levando de um ciclo para o outro os ensinamentos".

Silvana mandou indireta

Mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques chamou a atenção nas redes sociais ao fazer um post enigmático em seu Instagram. Em meio aos rumores de que existiria um atrito na família, ela compartilhou uma mensagem sobre a vida e as pessoas.

No recado, ela escreveu: “Tudo nesse mundo é temporário. A vida muda, as pessoas vêm e vão. As estações nunca duram para sempre. Portanto, nunca esqueça que sua situação presente não é seu destino final. Bom dia!”. A mensagem dela foi vista como um suposta indireta pelos internautas.





Fonte: Revista Caras.

