Larissa Manoela assusta ao usar acessório em pré-estreia de filme

A atriz Larissa Manoela marcou presença ao lado do noivo, o ator André Luiz Frambach, na pré-estreia de um filme em um shopping no Rio de Janeiro. Para o evento na noite desta terça-feira (18), a famosa apostou em um look todo rosa para entrar no clima do longa.



Assim como outros convidados, a artista apostou em peças da cor e em acessórios diferenciados. Contudo, Larissa Manoela deu o que falar ao aparecer no tapete do cinema usando um colar com pernas de boneca.

Na web, os internautas dividiram opiniões acerca da escolha da famosa. De saia, body, blazer e sapatos, tudo rosa, ela surgiu plena, contudo, chamou a atenção com o enfeite inusitado com a parte do corpo do brinquedo.

"Sabe aquelas boneca que as crianças rabiscava, deixava descabela, sem braço tal, deve ter pego daí", brincaram. "Fico só pensando a quantidade de boneca que ela quebrou pra fazer isso, até hoje tenho as minhas e não deixo ninguém tocar", disseram.

