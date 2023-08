Larissa Manoela abre mão de patrimônio por causa de briga com os pais

A atriz, cantora e empresária Larissa Manoela está afastada dos pais e, devido a isso, decidiu abrir mão de todo seu patrimônio. A jovem tem 18 anos de carreira - isso tudo com apenas 22 anos de idade -, e toda remuneração pertinente aos trabalhos que ela faz era administrado pelo pai e a mãe.

Larissa concedeu uma entrevista ao Fantástico na noite desse domingo, 13 de agosto, e expôs que os desentendimentos com os pais, Gilberto e Silvana, começaram quando ela se tornou maior de idade. “Eu só queria entender o negócio. Como estava a questão financeira, que nunca me era apresentada? Que eu não sabia o que eu recebia, o que tava sendo pago”, disse a atriz em uma entrevista concedida à repórter Renata Capucci.

“[Começaram as divergências] a partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos", completou.

A partir dessas perguntas, a relação com os pais começou a se agravar. A mãe de Larissa Manoela, por exemplo, reclamou no fim de 2022 sobre essas cobranças da filha em uma conversa gravada. “Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, disse a mãe.

A cantora afirma que Gilberto e Silvana não esclareciam os ganhos. “Tava insuportável pra mim ouvir tantas mentiras. Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias."



Desde que iniciou sua carreira, Larissa Manoela recebia apenas uma mesada dos pais. “Qualquer tipo de pagamento, fosse uma passagem aérea, a compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização”, revela.

Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe, em outubro de 2022, pouco depois do fim da novela Além da Ilusão, em que tinha sido protagonista. A atriz pede R$ 10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda o dinheiro para o pix do vendedor.

Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai em um áudio. "Pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?".

Já em meio a um conflito, a atriz buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das empresas das quais era sócia.

A primeira, Dalari, foi aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos, em outubro de 2014, pra gerir a carreira da filha: todos os contratos, os pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz.



Em outra gravação feita por Larissa, no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os três tinham cotas iguais, de 33%, nesta empresa. Mas, na verdade, não era bem assim - Larissa diz que descobriu que a porcentagem que ela tinha era de 2% da cota e, os pais, 98%.

A segunda empresa foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa. Mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha.

“Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicada. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim”, relata.

A terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa – o que nunca aconteceu, segundo Larissa.

Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa, mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos.



Sem acordo, sem respostas, o rompimento foi inevitável.

"E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Eu falei: 'eu prefiro perder o empresário do que perder o meu pai'. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples", desabafa.

Larissa conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. A atriz teve que notificá-los extraoficialmente.



“A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho, ele vai me trazer grandes conquistas. Eu tenho só 22 anos. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é pra dar o conforto necessário para os meus pais", pondera.

Larissa também fala sobre a relação com os pais.

"Esse momento em que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida, ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser os meus pais. Jamais vou deixar de amá-los", desabafa.

As informações são do G1.

