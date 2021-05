Lady Gaga diz que engravidou após ser estuprada aos 19 anos

Continua após publicidade

Durante o programa "The Me You Can't See”, apresentado por Oprah Winfrey e Príncipe Harry, Lady Gaga revelou que engravidou após ser estuprada aos 19 anos por um produtor. A atração foi lançada nesta sexta-feira (21), pela Apple TV+, e Gaga é destaque no primeiro episódio.

A cantora contou que um produtor, com quem trabalhava no estúdio, ameaçou queimar suas músicas se ela não tirasse sua roupa. Ela declarou que o estuprador a deixou "grávida na esquina" porque ela estava vomitando e passando mal.

Segundo ela, anos depois do sofreu um surto psicótico e ficou em estado de paranoia total. Durante o relato, Gaga chorou e descreveu a agressão sofrida no início de sua carreira.

"Eu tinha 19 anos, estava trabalhando em um projeto e o produtor me disse: tire a roupa. Eu disse que não e saí, e eles me disseram que iriam queimar todas as minhas músicas. E eles não pararam. Eles não pararam de me questionar e eu simplesmente congelei... e não lembro de mais nada."

Lady Gaga revela ainda que passou anos sentindo as mesmas dores que sentiu no momento do estupro. "Já fiz inúmeras ressonâncias magnéticas e exames, e não encontraram nada. Mas o corpo lembra."