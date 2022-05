Kourtney Kardashian e Travis Barker se casam no Castelo Brow

Da Redação

Kourtney Kardashian e Travis Barker se casaram novamente neste domingo (22) em uma cerimônia no Castelo Brown, uma construção do século 16, na Itália. A comemoração aconteceu em um complexo à beira-mar, que pertence a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e onde toda a família Kardashian está hospedada.

Fotos da cerimônia já circulam pelas redes sociais, mas o primeiro registro foi publicado por Alabama Luella Barker, filha de 16 anos de idade do baterista do Blink 182, no Instagram. Em uma das imagens, é possível ver a irmã de Kim Kardashian em um um longo véu branco, que também cobriu seu rosto.

Kourtney e Travis já tinha dito o sim oficial, no domingo (15), em Santa Barbara, nos Estados Unidos. Os dois também tiveram uma cerimônia em Las Vegas.

