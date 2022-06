Klara Castanho: hospital abre sindicância para apurar dados vazados

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A atriz, de 21 anos, publicou um relato em suas redes sociais e revelou que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para adoção

O hospital em que Klara Castanho ficou internada, localizado em São Paulo, informou, por nota, que será aberta uma sindicância interna para investigar a denúncia feita pela atriz de que uma enfermeira teria ameaçado divulgar para a imprensa informações sobre a entrega para adoção de bebê fruto de um estupro.

continua após publicidade .

No texto, divulgado neste domingo (26), o local relata que "tem como princípio preservar a privacidade de seus pacientes bem como o sigilo das informações do prontuário médico. O hospital se solidariza com a paciente e familiares e informa que abriu uma sindicância interna para a apuração desse fato".

A atriz, de 21 anos, publicou um relato em suas redes sociais e revelou que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para adoção. Ele escreveu uma carta aberta, na noite do sábado (25), repudiando o vazamento da história.

continua após publicidade .

Investigação

O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) também anunciou neste domingo que fará uma apuração sobre o caso.



continua após publicidade .

Em nota, o Coren-SP ressalta que compete ao conselho investigar situações em que haja infração ética praticada por profissional de enfermagem e adotar as medidas previstas no Código de Processo Ético dos Conselhos de Enfermagem.

Afirma também que "seguirá os ritos e adotará os procedimentos necessários para a devida investigação, como ocorre em toda denúncia sobre o exercício profissional. Assim, o Coren-SP ressalta a cautela necessária sejam tomadas as medidas corretas para a apuração dos fatos" e manifesta sua solidariedade à atriz.

As informações são do g1.

continua após publicidade .

Famosos se posicionam à favor de Klara

A atriz Tatá Werneck foi uma das famosas que se posicioonaram à favor de Klara em um post em seu perfil no Instagram. "Klarinha, espero que esteja agora no colo de sua família e amigos. Que receba a força necessária para atravessar esse momento na certeza de que você não tem culpa de nada", escreveu.

continua após publicidade .

A atriz Taís Araújo também deixou seu apoio à Klara nas redes sociais. Veja: