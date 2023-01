Klara Castanho faz peregrinação de 130 km até Aparecida: 'Muito grata'

Da Redação

Fotos compartilhadas no Instagram da atriz brasileira

A atriz Klara Castanho, de 22 anos, fez uma caminhada de 130 quilômetros até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior do estado de São Paulo. O trajeto foi realizado como foram de agradecer à Santa.

No seu perfil do Instagram, Klara compartilhou um vídeo muito emocionante mostrando os quatro dias de peregrinação feitos a pé, e os desafios encontrados pelo caminho. Assista o registro no final da matéria.

Klara, que enfrentou momentos difíceis durante o ano de 2022, fez a caminhada ao lado de um tio e de amigos. A jornada teve início do dia 4 de janeiro e seguiu até o dia 8, quando finalmente chegaram na Basílica.

O trajeto escolhido pelo grupo foi o Caminho da Fé, partindo de Paraisópolis, no sul de Minas Gerais, e passando por Campos do Jordão e Pedrinhas, ambas em São Paulo, até a chegada em Aparecida.





Emocionante

Em uma postagem nas redes sociais, Klara contou um pouco sobre a relação de fé e devoção que tem pela Padroeira do Brasil. “Sou muito grata à Nossa Senhora Aparecida por me acolher, por escutar as minhas angústias e súplicas. A fé nela e em Deus me fortalece. Eles fazem eu manter a minha cabeça erguida e me dão forças para lutar”, contou.

Na caminhada, Klara relatou os desafios de percorrer tantos quilômetros a pé, mas destacou que além da dor física e do cansaço, a caminhada proporcionou momentos muito enriquecedores. A jovem incentivou fortemente quem tem o desejo de fazer a peregrinação.

“Ao todo, foram quatro dias caminhando, quatro dias intensos de reflexões, orações, choro, persistência e muita fé. Para aqueles que desejam fazer o Caminho da Fé, quero dizer que é uma experiência intensa e transformadora. Haverá momentos em que você duvidará de sua capacidade de seguir adiante, mas você consegue. Você se fortalece na sua fé”, afirmou na postagem.

Klara falou também sobre a importância da fé na vida dela e como a crença em Deus a faz seguir adiante. “Eu acredito muito em Deus. Minha fé sempre me acompanha. É nela que eu me sustento para permanecer em pé e seguir adiante. Tem dias que são provações, que vêm para nos testar. Mas a fé está presente exatamente nesses momentos em que não temos resposta. Confiamos ou não confiamos. E eu confio”, contou.

Na chegada ao Santuário Nacional de Aparecida, Klara contou qual era a sensação de estar na casa da Padroeira e superado todos os obstáculos para completar a caminhada. “A sensação é de descobrir uma resistência e uma força que você não conhece e, principalmente, o quanto a presença de Nossa Senhora é forte na nossa vida. Estou protegida”, afirmou.





Veja a publicação:

Fonte: Informações g1.

