Da Redação

Kim Kardashian publica foto com biquíni minúsculo

Kim Kardashian chamou a atenção dos seguidores ao surgir em um biquíni minúsculo. O conjuntinho de modelo asa-delta era composto por uma parte de baixo bem pequenininha, que realçou ainda mais a silhueta curvilínea da empresária.

Namorada do humorista Pete Davidson, Kim, que se separou do rapper Ye, ex-Kanye West, em fevereiro do ano passado, fez os registros diante do espelho em sua mansão de mais de 315 milhões de reais, que fica em Hidden Hills, na Califórnia, EUA. fonte: Instagram