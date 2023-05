Key Alves fica perplexa com selinho entre Gustavo e Fred; entenda

Da Redação

Festa de aniversário de Fred Bruno

Em um momento muito sincero, a sister Key Alves deixou uma mensagem nas redes sociais após Gustavo beijar Fred Bruno na festa que rolou na madrugada deste sábado, 6. Vários ex-participantes do programa foram convidados para a festa.

O vídeo de um "selinho" entre os dois está circulando nas redes sociais e gerando grande repercussão. Na gravação, os dois estão no palco quando trocam um beijo. O influenciador fez o mesmo com outros convidados da festa. Ao descobrir a situação, a atleta deixou uma mensagem se mostrando decepcionada com o fazendeiro.

"Surreal", comentou ela em um post em um perfil de fofoca. A sister segue incomodada com o brother que decidiu colocar um ponto final no relacionamento entre os dois após o BBB23.

Nos comentários, fãs reagiram ao momento. "Ele não queria ela. Ele queria ele", debochou um. "Mano, esses homens são bissexuais e vocês não conseguem me convencer do contrário", comentou outro. "Descansa, Key, já foi", disse outro.

🚨FAMOSOS: Ao saber que Fred e Gustavo deram selinho em uma festa ontem, Key Alves comenta sobre: “Surreal” pic.twitter.com/wildebkNJo — CHOQUEI (@choquei) May 6, 2023

Com informações, Revista Caras.

