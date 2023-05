Key Alves faz tatuagem sobre participação no BBB 23

Da Redação

A jogadora de vôlei compartilhou o resultado das tatuagens

Key Alves, 23, decidiu eternizar sua passagem pelo BBB 23 (Globo) em sua pele. Nesta segunda (8), a jogadora de vôlei compartilhou o resultado das tatuagens que fez para simbolizar o reality show.

Na sequência de fotos, a atleta mostra em detalhes as novas tattoos.

"Galera, essas tattoos representam para mim tudo que vivi nesses confinamentos e como a minha vida mudou", iniciou na legenda.

Tatuagens de Key Alves em homenagem ao BBB 23:

Chave: emoji usado durante o reality -- apelidou os fãs de chaveirinhos por isso;

'Posturada e calma': bordão da atleta na casa;

Coração com a bandeira do México: para relembra sua passagem pelo reality mexicano La Casa de Los Famosos.

A influenciadora também quis homenagear o avô, que morreu enquanto estava no reality. "Uma homenagem linda que meus fãs fizeram ao falecimento do meu avô enquanto estava confinada, que foram as coordenadas de uma estrela onde ele se encontra hoje", explicou no post.





