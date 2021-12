Da Redação

Kevinho e o pai testam positivo para a Covid-19

O funkeiro Kevinho testou positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira (23). Após passar por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o cantor divulgou em suas redes sociais que está de repouso relativo e em isolamento social em sua casa.

continua após publicidade .

“Informamos que o cantor Kevinho apresentou no último dia 19/12/21 quadro clínico com fortes dores de cabeça. Após realizar exames RT PCR no Hospital Sírio-Libanês, no dia 21/12 foi confirmado diagnóstico de Covid-19. Hoje pela manhã, realizou exames laboratoriais no hospital e todos normais”, diz comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa.

Kevinho tranquilizou os fãs e disse que sua família realizou exames de covid: “Por enquanto, minha mãe está negativa, graças a Deus. A Gabi [Gabriela Versiane, namorada] também”. O pai do cantor, no entanto, também testou positivo.



continua após publicidade .

“Ele já tem uma certa idade, é fumante há mais de 35 anos. Isso preocupou bastante a gente. Estamos sendo acompanhados pelo doutor Davi Uip”, completou. O cantor disse que os exames de seu pai estão um pouco alterados.

Com informações do site Metrópoles.