Kelvin Albuquerque de Itabaianinha, no Sergipe para o mundo

Kelvin Albuquerque é o nome artístico de Jeniclecio Alves Borges. Nasceu em Itabaianinha, cidade do estado de Sergipe, na região Nordeste do país. O lugar é famoso por ter um número enorme de anões. O grande número de anões se deve aos muitos casamentos entre essa parcela da população que contribuiu para o aumento do número de anões na localidade.

Há cerca de dois anos atrás mudou para cidade de São Paulo em busca da realização dos seus sonhos. Tem como objetivo se tornar ator, modelo e digital influencer. São Paulo tem uma vida noturna agitada, perfeita para pessoas como Kelvin, que gostam da noite.

Mesmo aproveitando as muitas festas e baladas, Kelvin sempre mostrou muita disposição durante o dia para frequentar academias e cuidar do corpo. Seus treinos acontecem na academia Le Cinq, a mais cool e descolada de São Paulo, localizada no bairro Jardins. Nos aparelhos e locais de circulação da famosa academia sempre pode avistar alguma figura famosa do teatro, televisão ou do mundo da moda.

Nos finais de semana é frequentador assíduo do parque do Ibirapuera onde anda de bicicleta, faz suas corridas sempre hidratando com a deliciosa água de coco com lembranças da sua terra nordestina. Sempre que pode desce para o litoral paulista para pegar uma praia ou para aproveitar alguma festa na região.

Seu hobby é estudar e conhecer lugares novos ao redor do mundo. Adepto do pensamento de ser determinado e sempre manter o foco. Não necessariamente estudar em escola ou faculdade, mas estudar aquilo que você coloca como seu objetivo na vida. “No meu caso, por exemplo, tenho o sonho de trabalhar em algo ligado a área artística como ator, modelo, digital influencer, então tenho que ter dedicação pra estudar e conhecer assuntos que podem facilitar ingressar nessa profissão. Quanto a viajar e conhecer lugares é uma coisa que gosto mesmo. E não costumo planejar. De repente, estou em casa sem fazer nada, dou a doida, arrumo minhas coisas e vou para qualquer lugar”, conta Kelvin.

O bom vivant estava aproveitando e curtindo a vida em Dubai. Pelo visto Kelvin já estava dando seus primeiros passos de digital influencer, conhecendo e postando em suas redes sociais, viagens para os diferentes paraísos do mundo.

