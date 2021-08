Kéfera Buchmann assume bissexualidade

Da Redação

Kéfera Buchmann assume ser bissexual.

A atriz e youtuber, Kéfera Buchmann usou as redes sociais para falar para se assumir bissexual. Segundo Kéfera, ela decidiu falar sobre o assunto, após receber mensagens de fãs questionando se ela é lésbica.

continua após publicidade .

“Obviamente estou recebendo muitas mensagens de ‘ah, está se assumindo sapatão (sic)’. Então, eu não diria sapatão. Mas o LG – B – TQIA+ da sigla – o B não é de Beyoncé, entenderam?”, disse ela, enfatizando nas entrelinhas a bissexualidade. Ela ainda reforçou a mensagem com emojis de arco-íris, símbolo da comunidade LGBTQIA+.

A atriz ainda apareceu com os cabelos curtos. Na ocasião, ela prendeu os fios para dar a impressão do corte curtinho e pediu a opinião dos seguidores para levar adiante a mudança. Os fãs aprovaram o visual e a incentivaram a adotar o look.

continua após publicidade .

Ao assumir a orientação sexual, ela comentou que a música do momento era Gettin’ Bi, de Crazy Ex-Girlfriend, que em tradução livre é Sendo Bi.

A youtuber também compartillhou um vídeo em suas redes sociais falando abertamente sobre o asssunto:

Com informações: Metrópoles