Kayky Brito já está sem sedação, diz novo boletim médico

O ator Kayky Brito deu novos passos em seu tratamento após ser atropelado há 10 dias no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (13), a mãe dele, Sandra Brito, compartilhou o novo boletim médico sobre a evolução do herdeiro.

De acordo com o documento, Kayky já está sem sedação e respira sem a ajuda de ventilação mecânica. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito já respira sem a ajuda de ventilação mecânica e está sem sedação. Apresenta melhora clínica e ainda continuará sob cuidados intensivos”, informaram.

Kayky Brito foi atropelado em uma avenida no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro de 2023. Vale lembrar que Kayky Brito foi levado para o hospital Miguel Couto, que é público, pelos Bombeiros logo após o acidente na madrugada. Lá, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano. No dia seguinte, a família providenciou a transferência dele para um hospital particular na mesma cidade, onde ele está desde então. Dois dias após o acidente, no dia 4 de setembro, Kayky passou por um procedimento cirúrgico.

Na semana passada, um boletim médico informou que ele fez uma cirurgia para fixação da fratura na pelve e no membro superior direito. O procedimento foi um sucesso. No dia 6 de setembro, os médicos informaram que o ator passou por uma tomografia e o resultado mostrou sinais de melhora evolutiva.

Foto por Reprodução/Instagram A informação foi divulgada pela mãe de Kayky, Sandra Brito

O que a família de Kayky Brito já falou sobre o caso?

Desde que Kayky Brito foi internado, a família dele está acompanhando tudo de perto e, sempre que pode, se comunica com os fãs por meio das redes sociais. A irmã dele, Sthefany Brito, agradeceu pelo carinho dos fãs com a situação e falou de sua esperança na recuperação do irmão.

"Estou ensaiando vir aqui muitas vezes. Tentei muitas vezes, mas não conseguia falar sem chorar. Não posso deixar de agradecer por todas as orações, apoio e energia positiva em prol do meu irmão. A gente agradece a Deus por ele estar vivo. Ele está aqui, poderia ter sido muito pior. Ele é um guerreiro, está lutando muito. No tempo de Deus e no tempo dele, teremos ele de volta", disse ela.

A mãe dele, Sandra Brito, também emitiu declarações com agradecimentos. "Queria agradecer todas as mensagens, todos os telefonemas... Infelizmente não consigo responder, mas vocês podem acreditar que estou vendo tudo. Agradeço do fundo do meu coração. Fiquei em choque como no dia do meu acidente, ajoelhei e conversei com Deus. Por quê??? Fiz tantas perguntas para ele, senti sua mão na minha cabeça, acalmou meu coração e disse: 'Vai ver seu filho'. Saí de casa voando. Coração apertado, mas feliz. Entendi que foi outro livramento. Meu filho está vivo e logo estaremos juntos e sorrindo. Muita gratidão meu Deus. Obrigada por sempre me acalmar e me mostrar o melhor caminho. Agora seguimos com muita fé e amor. Tem muita gente te esperando nesse mundo meu filho, estarei do seu lado todos os dias. Te amo demais. Gratidão por mais uma oportunidade de poder estar aqui agradecendo todo esse carinho que estamos recebendo. Amo vocês, obrigada, obrigada, obrigada", finalizou.

Kayky Brito vive com a companheira Tamara Dalcanale, que é a mãe do filho dele, Kael, de um ano e meio, e ela também já fez homenagens para ele nas redes sociais. "Você é forte, meu amor! E eu tenho certeza que você logo vai estar bem, esse momento ficará para trás e a nossa família, nossa construção de vida e todos os nossos sonhos para futuro se realizarão. Agora é hora de você ficar tranquilo e se recuperar. Aqui, estamos todos juntos com um só coração em você. Só agradeço a Deus por você estar aqui. Tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo, já deu!", disse ela.

