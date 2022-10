Katy Perry não consegue abrir o olho em show e desperta curiosidade

Da Redação

A cena, registrada por alguns fãs, mostra a cantora sem conseguir abrir um dos olhos

Katy Perry durante turnê em Las Vegas, nos Estados Unidos, já passou por algumas situações no mínimo inusitadas durante as apresentações, como esquecer o microfone em uma plataforma.

Dessa vez, a estrela voltou a viralizar por um problema no olho enquanto se apresentava no show Play. A cena, registrada por alguns fãs, mostra a cantora sem conseguir abrir um dos olhos. Com sua roupa inspirada em latas de metal, Katy fica parada e tenta, com a ajuda de um dos dedos, abrir o olho.

Na net, os fãs brincaram que a cantora parecia estar passando por uma falha mecânica, como se fosse um robô dando defeito. "Katy é tipo uma daquelas bonecas velhas em que o olho bugava", divertiu-se um internauta. "Pane no sistema, alguém me desconfigurou", deu risada outra admiradora, e citou a música Admirável Chip Novo, de Pitty.

"Toda segunda-feira, quando eu tenho que ir para o trabalho, meu olho fica tremendo assim também", escreveu em tom de humor mais um seguidor. A cantora ainda não se pronunciou sobre o problema, mas alguns internautas disseram que poderia ser uma coisa simples: os cílios postiços usados por Katy podem ter colado sua pálpebra.

Informações do R7.

Confira:

🚨AGORA: Katy Perry fica com dificuldades de abrir o olho durante show.



pic.twitter.com/JIrM3TvnTz — CHOQUEI (@choquei) October 26, 2022





