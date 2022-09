Kate Middleton assume título da realeza que pertenceu à princesa Diana

Da Redação

Nesta sexta-feira, 9, o rei Charles III anunciou em seu primeiro discurso após assumir o comando do trono britânico, que Kate Middleton passará a ter o título de princesa de Gales, o mesmo título que pertenceu à princesa Diana.

A esposa do príncipe William possuía o título de duquesa de Cambridge, e após a morte da rainha Elizabeth II na última quinta-feira, 8, ela se tornou princesa de Gales.

William, que antes era duque de Cambridge, será príncipe de Gales, título que pertencia ao pai até a morte da monarca. Ele também assume outro título que pertencia ao pai, duque da Cornuália.

Com a morte da rainha, William se tornou o primeiro na linha de sucessão e, por consequência, a nova princesa de Gales, Kate, pode ser a próxima rainha consorte. A atual rainha consorte é Camilla Parker Bowles, segunda esposa de Charles.

Charles e Diana foram casados até 1992 e tiveram dos dois filhos, William e Harry. Lady Di faleceu em 1997 após um trágico acidente de carro.

KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE NÃO ESTAVAM COM A FAMÍLIA REAL QUANDO RAINHA ELIZABETH MORREU

Após o falecimento de Elizabeth II, aos 96 anos, nesta quinta-feira, 6, foi notado que Kate Middleton, esposa do príncipe William, e Meghan Markle, casada com o príncipe Harry, não estavam ao lado da família real.

De acordo com veículos britânicos, a duquesa de Cambridge, Kate, não foi para Windsor com seu marido para ficar com seus três filhos, George, Charlotte e Louis, que acabaram de começar o ano letivo na Lambrook School. Enquanto as notícias sobre a saúde de Elizabeth II circulavam, Kate foi buscar os filhos mais cedo na escola.

Meghan Markle, esposa de Harry, também não esteve em Balmoral, na Escócia. No entanto, está em Londres, e deve se reunir com a família real nos próximos dias. De acordo com a BBC, este não seria um bom momento para que Megha ficasse junto da família de seu marido, visto que há algum tempo o casal vem enfrentando problemas com a realeza devido à sua saída da mesma.

