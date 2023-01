Karoline Lima tem conta do Instagram suspensa: 'Filme de terror'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A loira criou um novo perfil no Instagram por conta da suspensão

A ex-esposa do zagueiro Militão, Karoline Lima, teve a conta do Instagram suspensa nesta quinta-feira (5) e ela revelou ter levado um enorme susto pro conta diss. De acordo com a influencer, ela acordou com ligações que recebeu de sua advogada.

continua após publicidade .

“Nove da manhã me ligam para falar: ‘O que aconteceu com seu Instagram?’. Levantei num susto, parecia filme de terror. Do nada acordei com a minha advogada me ligando. Falei: ‘Pronto, mais um processo’, mas não era”, contou Karol.

Leia também: Karoline mostra machucados após acidente: 'O vidro explodiu"

continua após publicidade .

Na sequência, Karoline informou que recebeu um comunicado do Instagram, a respeito da suspensão. O perfil loira ficará fora do ar por 1 mês, pois algo que ela publicou não seguiu as diretrizes da comunidade.

🚨AGORA: Karoline Lima teve seu perfil desativado pelo Instagram. pic.twitter.com/qRA4Wj2Hub — CHOQUEI (@choquei) January 5, 2023

Na plataforma, a ex-companheira de Éder Militão, jogador do clube espanhol Real Madrid e da Seleção Brasileira de Futebol, soma mais de 4 milhões de seguidores. No perfil, a loira publica diversas fotos, inclusive, de sua filha Cecília, fruto da relação que teve com o zagueiro Militão.



Siga o TNOnline no Google News