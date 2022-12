Karoline Lima posta foto usando lingerie e avisa: 'Temperamento forte'

Da Redação

Os 4 milhões de seguidores de Karoline elogiaram as fotos da loira, comentando na publicação

Karoline Lima continua dando o que falar nas redes sociais. A ex-mulher de Éder Militão postou uma foto usando apenas uma lingerie rendada branca e agitou a internet. Nesta terça-feira (13), em São Paulo, a musa ainda avisou na legenda da publicação: "Sereia, que temperamento forte..." .

Os 4 milhões de seguidores de Karoline elogiaram as fotos da loira, comentando na publicação que, em apenas 13 minutos, alcançou mais de 100 mil curtidas: "A generosidade que deixa a Cecilhota sem os cabelos"; "Eita que alcinha guerreira hein mami"; e "É hoje que a Laís atualiza o Tinder dela".

O último mês do ano foi agitado para a influenciadora de 26 anos, mãe de Cecília, de 5 meses. A loira recebeu a coroa e a faixa de "Rainha da Farofa da Gkay", por ter sido a famosa que mais curtiu o evento, com empolgação, simpatia e muitos beijos. A influencer também se envolveu em uma polêmica, onde acusou Éder de ter a traído com a ex.

Veja a publicação:





Fonte: Informações da Revista Quem.



