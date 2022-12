Karoline Lima, ex de Éder Militão, se envolve em acidente de carro

Da Redação

O relato deixou muitos seguidores preocupados com a influenciadora

Karoline Lima, a ex do jogador Éder Militão, sofreu um acidente de trânsito em São Paulo, na noite da última segunda-feira (19). Nas redes sociais, a influenciadora contou que o carro em que estava foi atingido por outro veículo.

De acordo com informações, ela estava em um automóvel de aplicativo, parada em um congestionamento na capital paulista, quando o impacto aconteceu. “Estávamos no engarrafamento e os carros de trás bateram e depois bateram no nosso. Engavetamento. O impacto assustou a gente”, disse Karoline.

O relato deixou muitos seguidores preocupados com a influenciadora. Karoline, no entanto, tranquilizou os fãs e afirmou que "graças a Deus não aconteceu nada!". Após o acidente, ela afirmou que estava em casa e bem: “Finalmente em casa e com saúde”.

Veja: fonte: Reprodução/Redes Sociais





Fonte: Informações RicMais.

