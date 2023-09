Karina Bacchi diz que filho sabe que foi gerado In Vitro

Siga o TNOnline no Google News

Karina Bacchi e Amaury Nunes passaram a discutir publicamente, nas últimas semanas, por causa da paternidade de Enrico, 6 anos. O pequeno foi gerado por fertilização In Vitro. Durante uma entrevista, a atriz revelou que o filho sabe como “feito”.

“O meu filho sabe de que forma ele foi gerado. Desde pequeno, ele já sabe. Ele já viu um vídeo de como é feita a fertilização, ele já sabe da questão do doador, eu nunca menti para ele em relação a isso”, explicou Karina.

Na sequência, a atriz contou que não quis mentir para o filho. “Eu tenho um cuidado tão grande com ele, que eu não queria que um dia ele me falasse: ‘Mamãe, você me contou uma história, mas era outra’. Na época, algumas pessoas até falaram que eu não deveria ter falado para ele que foi dessa forma”.

Por fim, ela explicou o motivo de ter contado ao Enrico. “Eu gravei o processo todo de como foi, para que tudo ficasse registrado e não restasse nenhuma dúvida. ‘Ah, ela engravidou de qualquer um e falou que foi não sei o quê’. Então, eu mostrei como foi, minha médica falando… Eu fiz um reality na época”, encerrou.

Com informações do Metrópoles

