Karina Bacchi critica Ewbank após caso de racismo; Entenda

A atriz Karina Bacchi voltou a chamar atenção nas redes sociais ao dar uma declaração polêmica sobre o comportamento de Giovanna Ewbank, que se envolveu em uma briga em Portugal para defender os filhos de um ataque racista.

Conforme a apresentadora, a atitude da atriz de xingar a mulher que cometeu o ataque não foi correta. “Eu concordo que a gente tem que defender os nossos filhos, mas eu não acredito que a defesa esteja em cuspir, em xingar, em bater, em agredir”, disse Bacchi no podcast Positivamente.

Bacchi ainda continuou com um questionamento sobre o acontecimento. “Eu acho que a gente tem que defender os nossos filhos, mas que exemplo a gente também está dando em nossas reações, em reagir?”, refletiu.

Após declarações, Karina foi criticada pelos internautas. "A Karina Bacchi falando da atitude da Giovanna Ewbank só me mostra o quanto ela perdeu a noção da vida. Mulher, você tem um filho branco, loiro e de olhos claros. Cala a boca", comentou uma.

"A Karina Bacchi é uma mulher branca que no alto do seu privilégio foi escolher um doador branco para que seu filho pudesse nascer branco de olho azul e jamais saberá o que é sofrer racismo. Deveria ficar calada e ir cuidar dos problemas dela com o ex na criação do filho", disse outra.

As informações são do Metrópoles e Terra.

