Justin Bieber tem mais de 60 tatuagens; veja significados

Atração principal do Palco Mundo no Rock in Rio

Atração principal do Palco Mundo no Rock in Rio, no domingo (4), Justin Bieber já declarou que jamais fará uma tatuagem nas mãos, devido a uma promessa antiga que realizou. Essa é a única parte do corpo que sempre estará livre de desenhos, como ele jura. O cantor canadense ostenta pelo menos 60 tattoos, todas com diferentes significados.

O astro pop gosta de homenagear pessoas próximas com desenhos na pele. A primeira tatuagem que ele fez foi dedicada para a mãe, Pattie Malette. O número romano "1975", inscrito no peito do artista, é uma referência ao ano de nascimento dela. O cantor também eternizou uma reprodução do olho da mãe na pele.

Até hoje, Justin Bieber tem uma tatuagem em homenagem a Selena Gomez, atriz e cantora com quem teve um relacionamento de seis anos. Na época em que estavam juntos, o canadense tatuou, no braço, uma foto de Selena com asas de anjo. Quando o namoro chegou ao fim, o artista tentou borrar a tattoo, mas não conseguiu. "Eu meio que tentei cobrir o rosto dela com uma sombra, mas as pessoas ainda sabem dessa tatuagem", conta.

Em janeiro de 2019, ano em que se casou com a modelo Hailey Baldwin Bieber, Justin fez uma tatuagem junto com a mulher. O casal eternizou a palavra "grace" (graça) acima das sobrancelhas.

Religioso, o cantor coleciona uma série de referências bíblicas no corpo, como um retrato de Jesus na perna e reproduções de salmos. "Son of God", que em português significa "Filho de Deus" é uma frase que aparece logo acima de seu umbigo.

