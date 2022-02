Da Redação

Justiça suspende Carnaval de Anitta e Gkay na Bahia

A Justiça do Estado da Bahia suspendeu a festa Plano B do Carnaval que seria realizada na mansão de um luxuoso condomínio no litoral de Camaçari, em Salvador. Foi estabelecida uma multa diária, não divulgada, caso o evento ainda aconteça.

Anitta e Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, são as embaixadoras da festa promovida pela Skol Beats que está sendo realizada como forma de comemorar o Carnaval, uma vez que não haverá folia nas ruas de Salvador, na Bahia, neste ano de 2022.

O cancelamento se deu por pedido do Residencial Busca Vida que informou que, de acordo com matéria do Metrópoles, a mansão se localiza em área de proteção ambiental e este é o período de defeso e desova das tartarugas marinhas. Além disso, em nota divulgada pelo condomínio, aponta que solicitou o cancelamento do Plano B do Carnaval pelo fato este poder afetar a saúde e o sossego dos demais moradores.

A festa que já contou com comemorações nos dias 16 e 17 de fevereiro, ainda aconteceria nesta sexta-feira (18), assim como nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, além de 1º e 2 de março.

De acordo com pesquisa da Metrópoles, a festa foi transferida para dentro da mansão, de forma a evitar ruídos e incômodos aos vizinhos com o som alto e as luzes difusas utilizadas na sua estrutura.





