Justiça manda Belo e Gracy pagarem R$ 483 mil por atraso de aluguel

Justiça de São Paulo deu 15 dias para pagamento do casal Gracyanne Barbosa e Belo

A Justiça de São Paulo deu 15 dias para que o cantor Belo e a mulher dele, Gracyanne Barbosa, paguem o valor de R$ 483.156,46 referente ao aluguel de um imóvel em Moema, região nobre da capital. Com informações do g1.

A sentença foi expedida no dia 4 de agosto, e o casal recebeu a intimação no dia 10. O prazo final para o pagamento do valor é até esta quinta-feira (25). Além de Belo e Gracyanne, a empresa Central de Shows e Evento Ltda. foi citada no processo para arcar com os valores.

O valor total inclui aluguéis, IPTU e contas de consumo que não foram pagas, além de multa contratual, caução, indenização por danos morais e despesas judiciais.

Em junho, o casal tinha recebido uma ordem de despejo do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) por falta de pagamento do aluguel da casa. Segundo a decisão, o casal deixou de pagar o aluguel mensal de R$ 14,3 mil desde outubro de 2018.

O contrato foi fechado no nome da empresa Central de Shows e Evento Ltda., que pertence ao ex-empresário do cantor, pelo prazo de 30 meses em novembro de 2017, que, com R$ 1,7 mil de IPTU, chegava a R$ 16 mil mensais.

No valor da rescisão, deverá ser abatido o depósito de caução de R$ 42.900 realizado pelo casal no fechamento do contrato. Eles também foram condenados a pagar R$ 38.667,09 de indenização por danos materiais.

