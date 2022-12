Justiça do Paraná decide devolver jatinho de Wesley Safadão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Wesley Safadão foi um dos famosos que teria sido vítima do Sheik dos Bitcoins

O cantor Wesley Safadão conseguiu, na justiça do Paraná, a liberação de seu jatinho particular, avaliado em R$ 37 milhões, que havia sido apreendido em operação que resultou na prisão do empresário Francesley Valdevino da Silva, que ficou conhecido como o Sheik dos Bitcoins.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Morre Reynaldo Boury, diretor de As Aventuras de Poliana

O jatinho teve a apreensão por conta de um impasse sobre a propriedade da aeronave que, conforme suspeitas surgidas durante as operações, poderia fazer parte das propriedades ligadas a Francesley e reinvindicado à Justiça como parte da ação de indenização de um grupo de investidores que perdeu dinheiro.

continua após publicidade .

Já na ocasião em que a aeronave de Safadão foi apreendida, a assessoria do cantor informava que ele seria mais uma vítima do golpe e se dizia surpreso com a apreensão. A assessoria do cantor teria apresentado documentos comprovando que o avião de R$ 37 milhões pertence a ele e a um grupo de empresários.

Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, é investigado por ser suspeito de comandar uma organização criminosa de fraudes com criptoativos no Brasil e no exterior. Em novembro, durante a Operação Poyais, a polícia concluiu que o grupo também confeccionava e comercializava plataformas e sistemas virtuais para terceiros interessados na prática de crimes semelhantes.

Com Informações RicMais

Siga o TNOnline no Google News