Justiça bloqueia contas bancárias de Deolane Bezerra

A advogada criminalista Deolane Bezerra, acostumada a ostentar nas redes sociais, teve parte de suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça. A ex-mulher de MC Kevin sofreu a punição após descumprir uma ação trabalhista.

Segundo o colunista do EmOff, Erlan Bastos, a loira não recolheu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de uma empregada doméstica. A funcionária teria trabalhado para a advogada entre 18 de maio de 2017 e 12 de fevereiro de 2019. O salário dela à época era de R$ 1,5 mil.

Os valores não depositados estão em torno de R$ 10 mil. Segundo o colunista, Deolane e a funcionária chegaram a fazer um acordo, mas o montante estipulado não foi pago.

No dia 15 de abril deste ano, a advogada também não compareceu a uma audiência realizada na 22ª Vara do Trabalho em São Paulo, o que foi decisivo para a Justiça bloquear as contas bancárias dela.

