Justiça apreende jatinho de R$ 37 milhões de Wesley Safadão

A defesa de Wesley alega que Safasão também foi vítima do Sheik

O jatinho de luxo, avaliado em R$ 37 milhões, que estava em posse do cantor Wesley Safadão foi apreendido e teve o uso bloqueado pela Justiça nesta quinta-feira (22). A ação foi tomada em meio ao impasse sobre a propriedade da aeronave.

O caso está acontecendo uma vez que o veículo foi pedido em uma ação movida por um grupo de investidores lesados pelo empresário Francesley da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins", para ressarcimento das dívidas.

A defesa de Wesley alega, no entanto, que Safasão também foi vítima do Sheik, e o jato foi dado como garantia de que ele teria de volta o valor investido pela empresa.

Anteriormente, a WS Shows recorreu e conseguiu recorrer e teve uma decisão provisória para manter a aeronave, enquanto os procedimentos da transferência da propriedade do avião ocorriam. Com a nova decisão, o jatinho ficou impossibilitado de ser usado.

O cantor afirmou, por meio de sua assessoria, que foi "vítima" da operação que bloqueou a posse do jatinho. "A WS Shows foi surpreendida com a recente decisão que determinou o bloqueio do jato, porém já está nas mãos da Justiça para que tudo seja resolvido da melhor e mais justa forma".

Fonte: Informações do g1.

