Da Redação

Juliette vai lançar música com Israel e Rodolffo

Na noite desta quarta-feira (8), na entrada do Prêmio Multishow, no Rio, Israel e Rodolfo anunciaram que irão lançar neste mês uma música com Juliette, vencedora do Big Brother Brasil 2021.

A dupla está concorrendo em três categorias por conta do sucesso musical lançado neste ano, "Batom de Cereja".

Ao chegar ao evento, Juliette confirmou a informação. Segundo ela, a música com Israel e Rodolffo é um sertanejo.