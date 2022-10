Juliette revela que não foi convidada para chá revelação de Viih Tube

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Influenciadora digital, no entanto, apontou mal entendido

Sem papas na língua, Juliette revelou que não foi convidada para o chá revelação de Viih Tube e Eliezer, que aconteceu na tarde do último domingo (16). Em uma live no Instagram, a paraibana afirmou que a loira não a chamou para participar da festa, que contou com diversos ex-BBBs.

continua após publicidade .

A revelação da cantora aconteceu diante da pergunta de um internauta, que questionou o motivo dela não ter comparecido na celebração. Juliette, então, explicou que não tem tanto contato com Viih. "A gente não se fala como antes, minha gente", disse.

Ainda que a relação não seja a mesma que o público acompanhou durante o BBB 21, a paraibana deixou claro que tem "o maior carinho" pela loira. "Eu quero tudo de bom, e eu tenho certeza que vai ser uma criança linda. Só que a gente não tem contato sempre. Mas ela não me convidou, e a gente não tem uma amizade diária. Mas, quando o bebê nascer, eu vou visitar, se ela quiser. Vai ser a coisa mais fofa!", afirmou.

continua após publicidade .

Juliette disse em live que não foi convidada para o chá revelação da filha da Viih Tube com o Eliezer. pic.twitter.com/IIXpsr8fhq — Central Reality (@centralreality) October 16, 2022

Após a repercussão da declaração de Juliette, Viih usou os stories do Instagram para esclarecer tudo, garantindo que chamou a cantora para a festa. "Tem muita gente me mandando mensagem, já brigando comigo. Eu convidei, gente!", frisou. "Eu acho que, ou eu estou com o número errado, ou trocou, não sei. Mas eu mandei mensagem pra ela no Instagram agora, dizendo: 'Menina, eu te convido sempre pra todas as festas, jamais que eu ia deixar de te chamar pro chá de bebê", completou a youtuber.



A loira publicou os prints da conversa com a morena para não deixar espaço para interpretações erradas dos internautas. "É melhor a gente trabalhar com prints pro povo não ficar falando: 'Ai, convidou só por falar", acrescentou.

continua após publicidade .

Além disso, Viih explicou que o contato com Juliette já não é o mesmo porque elas moram em estados diferentes. "Então é muito difícil. Ela sabe o quanto ela é especial pra mim, o quanto ela já me deu aula de muita coisa e já me aguentou um pouquinho. Eu tô em outra fase na minha vida e eu sei que ela torce por mim e eu por ela [...] Parem de criar intriga", ressaltou.

o chá de bebe da viih terminou com ela tendo q se explicar do pq n convidou a juliette pic.twitter.com/LVBwgaKN5Q — natinho (@nattentacion) October 16, 2022

Viih Tube explica ausência de Juliette em seu chá revelação pic.twitter.com/jVgOssJ5ag continua após publicidade . October 17, 2022

A FESTA

Viih Tube e Eliezer fizeram um baita chá revelação no último domingo (16) para anunciar o sexo do bebê que estão esperando. A celebração contou com a presença de diversos ex-BBBs, como Arthur Aguiar, Rodrigo Mussi, Gustavo Marsengo, Laís Caldas, Jessilane Alves e muitos outros.

Para anunciar se a criança é menino ou menina, o casal se inspirou em uma prova do BBB. Assim, usando roupas brancas, os dois foram banhados com uma tinta rosa, revelando que estão à espera de uma menina.

Com informações: Ana Maria

Siga o TNOnline no Google News