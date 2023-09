Juliette revela como gastou o dinheiro do prêmio do BBB 21

A ex-BBB e cantora Juliette Freire revelou como gastou o seu prêmio do BBB 21, da Globo. Ela se tornou milionária ao vencer o reality show e investiu o dinheiro em sua família. Em participação no podcast Podpah, a morena contou que comprou bens para seus irmãos e sobrinhos.

Juliette contou que quis investir para dar melhores condições de vidas para seus familiares, mas sem ostentação. "Comprei uma casa pra cada irmão e um carrinho. Tudo popular, nada de luxo porque tem que trabalhar a cabeça", disse ela.

E completou: "E plano de saúde pra todo mundo, porque esse era o maior luxo que eu poderia dar pra eles porque perdi uma irmã e prometi que nunca mais sentiria aquela dor. Então foi isso: casa, carro, trabalho, plano de saúde e escola para os meus sobrinhos. Gastei muito mais do que o prêmio, mas foi isso".

Na época do Big Brother Brasil, Juliette ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão. Ela multiplicou o valor em sua conta bancária rapidamente com trabalhos publicitários e com a sua carreira de cantora após ficar famosa no reality show.

Juliette Freire surge com look justo em show

Há pouco tempo, a ex-BBB e cantora Juliette Freire caprichou na escolha do look para se apresentar no Festival Tão Ser Tão na cidade de São Paulo. A estrela surgiu com um look comportado e estiloso para a apresentação e atraiu todos os olhares.

Para o evento, a morena ostentou a sua beleza impecável e mostrou que está magérrima ao apostar em um vestido de manga comprida e curtinho com estampa floral. Para completar o visual, a estrela colocou uma calça verde neon que emendava com a bota de salto alto e também um adereço de flor no ombro.

Nas redes sociais, Juliette mostrou um álbum de fotos do seu look e também o croqui do modelito. Confira abaixo:

