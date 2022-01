Da Redação

Juliette rejeita comparações com Eslovênia, do BBB22

A campeão do BBB21, a advogada Juliette Freire, rejeitou comparações com Eslovênia, participante do grupo Pipoca do BBB22. Juliette falou sobre o caso em uma entrevista, nesta terça-feira (25), ao canal no YouTube PodCats, de Virginia Fonseca e Camila Loures.

De acordo com Juliette, as pessoas veem semelhanças entre elas por conta do sotaque e pelo fato de ambas terem nascido na Paraíba.

"É estereótipo. Eu entendo que pelo sotaque, tem uma pitadinha de colocar um rótulo. É pelo estereótipo, pela região [Nordeste]. Mas, com um tempinho, isso já cai por terra, a personalidade fala [por si]. É a primeira semana [do programa]. As pessoas são únicas", declarou Juliette.



Ainda durante a entrevista, Freire falou sobre como está lidando com o dinheiro ganho no reality show. Juliette está atualmente morando no Rio de Janeiro e disse que ainda não comprou nada para si, inclusive a casa em que está morando na cidade.

"Não comprei, aluguei. Não sabia como ia ser minha vida, onde ia querer ficar e que investimento ia querer fazer. Esperei passar um ano porque minha cabeça não estava muito boa ainda, eu estava assimilando tudo para investir conscientemente. O dinheiro está guardado e rende, mas não faço investimentos ousados, deixo na margem de segurança lá do banco", afirmou.