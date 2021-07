Da Redação

Juliette posta foto com Neymar e comemora: "aposta paga!"

Vencedora do BBB21, Juliette Freire publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Neymar, no final da tarde desta quinta-feira (22), após cobrar o jogador um presente que ele ficou de enviar.

Na foto, os dois aparecem usando óculos do modelo “juliet”, motivo da brincadeira do atacante da seleção com a ex-participante do reality show. "Aposta paga!", escreveu ela na legenda.

Na quarta (21), Juliette usou seu perfil do Twitter para enviar uma mensagem para Neymar cobrando um presente prometido por ele na época em que ainda estava no confinamento.

"O meu amigo Neymar me prometeu um óculos de moleca doida e até hoje não recebi. Bora cobrar?!!", disse ela em um tweet. "Vou te mandar, Juju, e você vai ficar 'on'", garantiu o jogador, que sempre usa a frase "o pai tá on" em suas interações nas redes.