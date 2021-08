Da Redação

Juliette 'inunda' mansão nova após tentar usar hidro

Após alugar uma mansão no Rio de Janeiro, a ex-BBB Juliette deixou a casa de Anitta e está morando com a mãe, o irmão e alguns amigos que fazem parte de sua equipe. Ainda se acostumando com a vida de milionária, ela foi inaugurar a hidromassagem, mas acabou causando um pequeno desastre: a banheira transbordou e inundou o imóvel.

"Nossa primeira experiência, a gente ligou e inundou tudo", contou a paraibana, enquanto tirava a água com o rodo em suas redes sociais.

