Juliette Freire inicia tratamento após diagnóstico e alerta sobre exames de rotina

Campeã do BBB 21 revelou ter iniciado o acompanhamento médico após descobrir a condição crônica em junho e reforçou o cuidado com a saúde feminina

A influenciadora e cantora Juliette Freire, campeã do BBB 21, usou suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (10) para compartilhar com os seguidores que deu início ao tratamento contra a endometriose.

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A ex-BBB foi diagnosticada em junho deste ano com a condição crônica — caracterizada pelo crescimento de células do endométrio fora do útero — após realizar exames de rotina mais detalhados para investigar cólicas intensas e dores pélvicas, sintomas que até então considerava normais durante o ciclo menstrual.

Durante o relato, Juliette ressaltou a complexidade da doença e explicou que preferiu esperar para falar publicamente sobre o assunto até compreender melhor o processo, ressaltando que o tratamento varia significativamente de mulher para mulher e promete compartilhar mais informações assim que tiver um caminho responsável traçado pela equipe médica.

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A artista aproveitou o desabafo para conscientizar seu público sobre a importância da saúde feminina, alertando que dores menstruais incapacitantes não devem ser vistas como algo corriqueiro e reforçando que o diagnóstico precoce e o acompanhamento ginecológico constante são fundamentais para conter o avanço da doença. Ao concluir seus exames de check-up, a influenciadora celebrou a finalização desta etapa e demonstrou otimismo em relação à eficácia do tratamento iniciado.