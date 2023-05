Juliette elogia campeã do BBB 23, Amanda: 'Com classe'.

Da Redação

Juliette Freire encantou ao falar sobre Amanda

A ex-BBB Juliette Freire encantou ao falar sobre Amanda Meirelles, que é a campeã do BBB 23, durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Logo após rebater as críticas sobre a sua trajetória em sua edição do reality show, ela elogiou o jogo da atual campeã.

“Eu queria deixar parabéns pra Amanda. Eu concordo com o que o Luciano falou, o que venceu foi uma normal, uma heroína real, e isso é extraordinário. As pessoas podem não concordar com o meu jogo, o seu jogo, mas tem que respeitar. Você foi sempre educada, doce, um psicologico extramente forte, porque para quem entra ali é enlouquecedor e você fez tudo isso com empatia e com classe. Parabéns, Amanda”, disse ela.

Além disso, Juliette relembrou o que sentiu nos primeiros dias pós-BBB. "Eu to emocionada, é um choque muito grande pra ela, pra família. Eu lembro exatamente. Quando eu cheguei, eu tava em pânico. Eu nunca tinha visto um estúdio de TV. Não sei se a Amanda já viu, mas é assustador", disse ela, e completou: "Mas aproveita que é bom. E a gente aprende muito. Essa época é muito gostosa".

Juliette fala sobre comparações com Amanda

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, fez história no reality ao conquistar um número impressionante de seguidores na rede social, mostrando sua força com o público. Amanda, vencedora do BBB 23, também teve seu nome muito falado em relação a ter vários fãs e aí surgiram várias comparações entre as duas.

Após ver alguns comentários negativos e bons envolvendo seu nome com o da médica, a advogada resolveu se pronunciar em seu Twitter."Para exaltar uma mulher… você não precisa diminuir outra", começou dizendo a cantora, que até foi atacada algumas vezes pela torcida de Amanda.

"1.Respeitar o mérito de cada pessoa 2.Respeitar a história de cada pessoa 3.Exaltar a vitória de uma mulher 4.Não comparar pessoas. Somos únicos e isso é lindo. É o básico", explicou a artista.

Com informações, Revista Caras

