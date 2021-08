Da Redação

Juliette divulga nomes de músicas de seu primeiro EP

A campeã do BBB21, Juliette Freire, revelou a seus seguidores os nomes das seis músicas que estarão em seu EP de estreia como cantora. Na lista, compartilhada em seu Instagram, é possível ler os títulos Bença, Diferença Mara, Doce, Sei Lá, Benzin e Vixe Que Gostoso.

continua após publicidade .

Nos comentários, várias famosas se mostraram animadas com o projeto, que deve ser lançado até o final do ano e marcará a estreia oficial da vancedora do BBB 21 como cantora.

Nomes como Anitta, Rafa Kalimann, Luisa Sonza, Maria Gadu, Camilla de Lucas, Fernanda Gentil e Nicole Bahls foram apenas alguns dos que deixaram suas mensagens celebrando o EP.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução/ Instagram

Com informações: Revista Quem