Da Redação

Juliette dispensa Neymar após flerte no Twitter

Juliette Freire movimentou as redes sociais depois de elogiar alguns atletas olímpicos. A publicação da paraibana chegou em Neymar Jr., que até tentou flertar com ela, mas acabou recebendo “um fora”.

continua após publicidade .

“Que tanto de atleta gato é esse?! Queriaaa…”, escreveu Juliette. “Não estou nas olimpíadas mas sou atleta também”, respondeu o craque do PSG nos comentários.

A cantada, porém, não funcionou muito e a paraibana “deu um fora” no craque. “Tu gosta, né? O atleta ok, mas o gato eu não sei, não”, disse ela, que amenizou na sequência: “Brincadeiraaaaa… Você é gato, também”.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução

Quem também interagiu com a publicação de Juliette foi Ítalo Ferreira, medalhista de ouro no surf nas Olimpíadas de Tóquio. Após um internauta comentar que ele era casado, o surfista respondeu dando uma indireta para a campeã do BBB21.



O surfista ainda brincou com a “atravessada” de Neymar na conversa. “Peraí menino Ney, você quer atacar e voltar pra marcar @neymarjr”, brincou ele.

Com informações Metrópoles.