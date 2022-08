Juliette confirma música em trilha de novela e show na Copa do Mundo

Da Redação

A ex-BBB Juliette participou do programa Altas Horas, na edição deste sábado (21)

A ex-BBB Juliette aproveitou a participação no "Altas Horas" neste sábado (20) para fazer anúncios importantes sobre a carreira como cantora. A artista confirmou que terá uma música na trilha sonora de "Mar do Sertão", nova novela da Globo, e que ainda fará um show na abertura da Copa do Mundo de 2022.

A nova trama das seis estreia nesta segunda-feira (22) trazendo uma releitura da paraibana de “Deus me proteja”, faixa de Chico César. Juliette apresentou a canção durante o programa de Serginho Groisman e reuniu elogios pela performance nas redes sociais.

Outro assunto também celebrado pelos fãs da campeã do "BBB 21" foi o de que ela participará da abertura do grande evento esportivo. "Vou fazer o show da Copa do Mundo aqui no Brasil, em São Paulo", declarou a novidade entre aplausos no estúdio.

A apresentação da cantora acontece no festival “Ginga Brasil”, responsável pela abertura da Copa em novembro de 2022.

