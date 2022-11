Juliette atualiza estado civil após flagra com ex-affair

Da Redação

Após ser vista com o ex-affair e instigar diversos comentários na internet, Juliette Freire abriu o jogo sobre o estado civil. Para isso, a campeã do BBB21 utilizou o Twitter. A paraibana foi flagrada em clima de romance com Daniel Trovejani, com quem teve um romance no ano passado.

O flagra foi feito durante um show do Sorriso Maroto, realizado no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na última terça-feira (15).

fonte: Reprodução/Extra Cantora foi vista em clima de romance na áera vip do no show que o Sorriso Morato fez na última terça-feira, no Maracanã.

Daniel é sócio e ex-namorado de Anitta e teve um relacionamento não assumido publicamente com a campeã do "BBB 21" no ano passado. Eles terminar o romance em maio, quando o empresário se reconciliou com a ex-noiva, a modelo Priscilla Moura.

Apesar dos rumores, Juliette afirmou, via Twitter, que está solteira. “Eu estou solteira, podem me paquerar (risos). Quando isso mudar, eu conto. Fiquem tranquilos e deixem de ciúmes”, contou a cantora.

