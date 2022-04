Da Redação

Juliano, da dupla com Henrique, se casa nesta segunda (25)

Nesta segunda-feira (25), o colunista Leo Dias será o responsável por cobrir o casamento de Juliano, da dupla sertaneja com Henrique, e Mohana, mãe dos filhos do sertanejo com quem ele já possui relação há 14 anos. A cerimônia acontecerá em Trancoso, no litoral da Bahia.

Marcado pela discrição, assim como a carreira profissional e pessoal da dupla Henrique & Juliano, o casamento terá em seus mais de 300 convidados nomes fortes do sertanejo e do mercado musical. No entanto, o evento será fechado à imprensa, com exceção feita à coluna do Leo Dias.



Shows e detalhes da cerimônia

Pouco apegados à badalação, o casamento de Juliano e Mohana promete ser discreto. O casal terá como padrinhos: Henrique e sua esposa, Amanda; o irmão da noiva, Pedro Humberto, e a esposa, Daiane; a também irmã da noiva Marielle, que estará acompanhada do primo Ricardo; e um dos mais influentes produtores musicais do meio sertanejo, Eduardo Pepato, que fará dupla com a esposa, Zeli. O casamento será conduzido pela cerimonialista Manú Carvalho.

A festa contará com apresentações musicais das duplas sertanejas Guilherme & Benuto e Matheus & Kauan, além de John Amplificado e de DJ Marlboro.

Nomes fortes do mercado do sertanejo presentes na cerimônia

Além de Eduardo Pepato, um dos mais influentes produtores e diretores musicais do sertanejo, o evento também contará com a presença de outros nomes importantes da indústria. Dois desses são Wander Oliveira e Felipe Risse, empresários ligados à Workshow, empresa responsável por administrar a carreira e a agenda de shows de duplas como Maiara & Maraisa, que também estarão no casamento, Diego & Victor Hugo, Zé Neto & Cristiano, Jorge & Mateus e a própria dupla Henrique & Juliano.

A empresa também administrava a carreira de Marília Mendonça e hoje é responsável por levar o legado da Rainha da Sofrência à frente.





Fonte: Metrópoles.