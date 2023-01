Juliano Cazarré pega a filha no colo pela primeira vez e exibe fotos

Da Redação

Neste sábado,14, o ator Juliano Cazarré emocionou seus seguidores ao compartilhar um registro especial na UTI com a filha caçula, Maria Guilhermina, fruto do casamento com Letícia Cazarré.

Na imagem, a pequena surge adormecida no colo do pai enquanto está ligada a alguns aparelhos: 'Hoje eu ganhei um colinho, um colinho do meu papai, colinho bom, de barriga com barriga, pela primeira vez desde que nasci", escreveu.

A menina vive em um hospital no Rio de Janeiro desde o seu nascimento, pois ainda na gestação ela foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara. Prestes a completar 7 meses de vida, a pequena já realizou algumas cirurgias e passou por uma traqueostomia.

Os internautas ficaram admirados com o momento de carinho entre pai e filha: "Já já ela estará correndo e gritando por toda a casa", afirmou uma. "Coisa linda, irmão", disse outro, "Coisa mais linda, Deus há de abençoar a sua vida, da sua família e da sua filhota!", ressaltou um terceiro.

Leticia Cazarré surpreendeu os seguidores ao relembrar o que ouviu de um médico que cuida de sua filha caçula, Maria Guilhermina. Ela contou que, há algum tempo, a menina passou por uma fase difícil e um médico chegou a dizer que a situação era “incompatível com a vida”.

"Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo.Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", disse ela.

Veja a publicação do ator:

