Juliana Rast visita Edifício Platina, prédio mais alto de São Paulo

A socialite e influencer Juliana Rast

A socialite e influencer Juliana Rast viaja com o BEIJÚTOUR para visitar o Edifício Platina 220, o prédio mais alto de São Paulo, que fica localizado a Rua Bom Sucesso, 220, no Bairro Tatuapé. Ela, que já é conhecida por viver uma obra, literalmente, não poderia deixar de conhecer essa construção magnífica.

Juliana mostra em seu Instagram uma rotina intensa e de alta complexidade, mas com muito humor. Sua obra no bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, são mais de 4 andares que estão sendo completamente destruídos para, enfim, serem construídos. E, por outro lado, só que na zona norte, a obra de sua primeira casa em Bonsucesso.

"Essas obras representam muito para mim, pois no fim elas não são só obras físicas, são obras mentais que mudam e ajudam muitos no nosso desenvolvimento construtivo, eu e o BEIJÚTOUR (minha família) aprendemos juntos e repassamos o que vivemos para quem está envolvido, para mim isso é o mais importante", afirma Juliana Rast.

Ela gosta de transitar em vários mundos, já que também vive em Las Vegas, e divide seu coração entre os Estados Unidos e Brasil.

"Assim que soube desse prédio fiquei feliz em poder visitá-lo, em primeiro lugar trazendo crescimento para o bairro do Tatuapé, que eu não conhecia, mas acabei me apaixonando, a obra me deixou maravilhada, dá gosto de ver que esse empreendimento aumentará relevantemente a economia desse bairro, e assim se desenvolver cada vez mais, eu confesso que a altura é um dos meus grandes medos, mas consegui superar para viver essa experiência de ver São Paulo do topo mais alto, e valeu a pena, parabenizo toda a equipe do Edifício Platina, que assim como eu, vive e trabalha em família", destacou Juliana Rast.

