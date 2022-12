Juliana Paes surge com o olho inchado e lamenta: "Não vou poder"

Da Redação

A atriz Juliana Paes (43), usou as redes sociais na noite da última sexta-feira, 02, para contar aos fãs o motivo de estar com o olho inchado.

A artista compartilhou alguns vídeos no Stories do Instagram e revelou que ficou com o olho esquerdo inflamado devido a uma reação alérgica que desenvolveu.

Nas imagens, Juliana mostrou o olho bastante vermelho e lamentou a situação. "Postando um monte de foto bonita, mas a verdade é que eu acordei com uma baita alergia, sei lá, uma coisa no meu olho. Eu não vou poder malhar do jeito que eu quero", começou ela, falando da importância dos treinos em sua rotina", disse.

Em seguida, rebateu algumas especulações dos internautas. "Ai, Juliana, mas você malha todo dia'. Não é por causa do corpo gente. Eu preciso de endorfina, entendeu? Negócio de cabeça, negócio bem estar. Uma hora eu conto mais para vocês sobre isso. Rafa Lund, obrigada por ter vindo me dar aula. Eu tentei, fiquei igual ao Popeye, mas não rolou", finalizou.

Com informações, Revista Caras

