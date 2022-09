Juliana Paes elogia atuação de Alanis em cena de Pantanal; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A artista aproveitou a oportunidade para publicar um registro ao lado de Alanis, feito durante as gravações

A atriz Juliana Paes utilizou seu perfil no Twitter para elogiar a atuação de Alanis Guillen, que interpreta a personagem Juma na novela Pantanal. A veterana da TV Globo elogiou a cena em que a protagonista vira onça e ataca Solano, interpretado por Rafa Sieg.

continua após publicidade .

Juliana, que fez o papel de Maria Marruá, mãe de Juma na trama, disse que ficou muito orgulhosa da "filha". “Quem também assistiu a Pantanal ontem? Eu fiquei emocionada, arrepiada e, acima de tudo, muito orgulhosa! Eu já sabia que a Alanis ia entregar tudo”, escreveu ela.

Confira o tweet feito por Paes na manhã desta sexta-feira (23):

continua após publicidade .

Bom dia amores!!! Quem também assistiu #Pantanal ontem? Eu fiquei emocionada, arrepiada e acima de tudo, muito orgulhosa!!!! #eujasabia que a #Alanis ia entregar tudoooooooo!!!l ❤️❤️❤️ — Juliana Paes (@julianapaes) September 23, 2022

A artista aproveitou a oportunidade para publicar um registro ao lado de Alanis, feito durante as gravações de Pantanal, e escreveu: "#tbt de Pantanal com ela! Juma Marruá. Filhota linda!". Veja:



tbt #Pantanal com ela!!! 🐆🐆🐆🐆🐆 Juma Marruá filhota linda ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/xEYATJrkGA continua após publicidade . September 23, 2022

A cena em questão virou um dos assuntos mais comentados da internet, e os nomes dos personagens e da novela das 21h da rede Globo entraram para os assuntos mais falados nas redes sociais do Brasil. “Juma! O que foi isso? Pantanal a maior de todas as novelas”, elegeu um usuário no Twitter. Outro aproveitou para exaltar também a atriz: “Juma virando onça, a cena do olhar arrepiante, o BOTE, Alanis Guillen em estado de graça. O impacto dessa cena. QUE ESPETACULAR”.



Na cena tão aguardada pelo público, a menina-onça, vendo que estava perto de dar a luz, fugiu da fazenda rumo à tapera. Chegando lá, Solano estava escondido e a fez de refém. Porém, o matador não tinha a mínima ideia do que Juma era capaz de fazer com “reiva” e com dores do trabalho de parto.





Fonte: Informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News