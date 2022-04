Juliana Paes curte stories de influencer mirim de Apucarana

Da Redação

A atriz global Juliana Paes curtiu um stories no Instagram da influenciadora mirim Marina Cavasotti, de 10 anos, nesta quarta-feira (27). A apucaranense marcou a atriz em um desafio e ela retribuiu a publicação com o 'like'.

"Hoje eu infarto de alegria", escreveu a menina após receber a curtida da famosa. Marina, que conta com mais de 40 mil seguidores na rede social, ainda publicou que a influenciadora e youtuber Gessica Kayane, a GKay, e a atriz Marina Ruy Barbosa, também visualizaram sua publicação. "As maravilhosas que passaram por aqui", ressaltou.

A influencer mirim recebe o apoio e a supervisão da mãe, a empresária Ana Cavasotti. A jovem trabalha também como modelo e já protagonizou catálogos para grandes marcas de confecção de Santa Catarina, além de desfilar em eventos de Apucarana e região.