Juliana Caldas critica 'Amor sem medida', filme da Netflix

A atriz e modelo Juliana Caldas, que tem nanismo, desabafou nas redes sociais sobre o novo filme de Leandro Hassum para a Netflix, “Amor Sem Medida”.

Juliana, conhecida por papel na novela “O Outro Lado do Paraíso”, exibida pela Globo entre 2017 e 2018, acusa o longa exibido pela plataforma de streaming de se utilizar da condição das pessoas com nanismo para fazer um humor capacitista e antiquado.

Na obra dirigida por Ale McHaddo, Leandro Hassum interpreta uma pessoa com nanismo, o que já é visto como capacitista: por que não foi escolhida uma pessoa com nanismo para dar vida ao personagem principal do filme? Além disso, Juliana criticou o uso do nanismo para fazer piadas.

“Primeiro porque a pessoa que faz o personagem que tem nanismo, o ator não tem nanismo, que é o próprio Leandro Hassum. Eles fizeram computação gráfica, diminuíram [o Hassum] em computação gráfica, essas coisas, para mostrar que ele tem baixa estatura. E, depois disso, a maior parte do filme tem piadas totalmente capacitistas, totalmente preconceituosas e que, cara, não dá para aceitar hoje em dia”, iniciou a jovem.

O longa usa efeitos especiais para que Leandro Hassum apareça com nanismo na tela. O filme estreou na Netflix como a produção em língua não inglesa mais assistida da plataforma. No Instagram, Juliana Caldas ressaltou o preconceito presente em muitos debates sobre nanismo no Brasil.

“Porque o filme é de humor. Quando a gente fala sobre o nanismo, a maior parte das vezes é nessa forma de piada e totalmente capacitista e preconceituosa. O nanismo é considerado uma deficiência. Aí você rir disso hoje em dia não dá mais para aceitar”, explicou a atriz.



“Não dá para passar batido a falta de respeito com o próximo. Ainda mais no momento no mundo de hoje, sabe? E todas as outras pautas a gente vê que são levadas a sério. E aí quando você põe a pauta de nanismo, a maioria das vezes não é levada a sério”, desabafou ela em lágrimas.

